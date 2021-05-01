МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам россиян в марте обновил исторический максимум, достигнув 151,3 миллиарда рублей, одновременно доля "просрочки" от всего объема снизилась до 15,3%, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Несмотря на рост объема "плохих" долгов на 0,5% в прошлом месяце, число кредиток с просрочкой выросло лишь на 708 единиц. В России начала действовать новая формула расчета цены на бензин

Одновременно в компании отметили, что темп роста просроченной задолженности серьезного беспокойства не вызывает. Во-первых, за последние два года уровень дефолтной задолженности неуклонно снижается с 18% до 15,3%, что "положительно характеризует продукт".

Во-вторых, темпы роста "просрочки" по кредитным картам не превышают темпы роста объема портфеля в постпандемийный период. Так, портфель задолженности россиян по кредитным картам в марте вырос на 3,2% — до рекордных 991,9 миллиарда рублей.

"Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности", — добавили в "Эквифаксе".