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"Плохие" долги россиян по кредитным картам обновили рекорд
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Объем просроченной задолженности по кредитным картам россиян в марте обновил исторический максимум, достигнув 151,3 миллиарда рублей, одновременно доля "просрочки" от всего объема... ПРАЙМ, 01.05.2021
кредитные продукты, россия, долги, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам россиян в марте обновил исторический максимум, достигнув 151,3 миллиарда рублей, одновременно доля "просрочки" от всего объема снизилась до 15,3%, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Несмотря на рост объема "плохих" долгов на 0,5% в прошлом месяце, число кредиток с просрочкой выросло лишь на 708 единиц.
Одновременно в компании отметили, что темп роста просроченной задолженности серьезного беспокойства не вызывает. Во-первых, за последние два года уровень дефолтной задолженности неуклонно снижается с 18% до 15,3%, что "положительно характеризует продукт".
Во-вторых, темпы роста "просрочки" по кредитным картам не превышают темпы роста объема портфеля в постпандемийный период. Так, портфель задолженности россиян по кредитным картам в марте вырос на 3,2% — до рекордных 991,9 миллиарда рублей.
"Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности", — добавили в "Эквифаксе".