МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россиянам посоветовали в случае, когда на их телефон поступает звонок из банка, полиции или социальной службы с какими-то предложениями, положить трубку и перезвонить в названную организацию по официальному номеру самостоятельно, пишет RT со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности Александра Власова.

Он считает, что это наилучший способ обезопасить себя от уловок мошенников.

Власов рассказал изданию, что порядка 20% россиян легко внушаемы: и лично, и по телефону.

Именно такие люди находятся в "зоне риска" и интересны преступникам.

Новые схемы обмана россиян появляются с завидной периодичностью. Мошенники используют самые разные информационные поводы.

Эксперт также предположил, что существует своеобразный "мозговой центр". Именно он отлавливает подходящие новости и придумывает поводы для обмана при помощи социальной инженерии.

Напомним, что ранее появилась информация о новом способе обмана россиян. Злоумышленники обзванивают клиентов банков и говорят о том, что Россию отключают от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Они утверждают, что банковские карты россиян перестанут работать. Таким образом преступники пытаются узнать номера банковских карт и секретные кода CVC.