МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил интеграцию Роскосмосбанка (РКБ), в результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте финансового оздоровления РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая текущего года. В декабре ПСБ приобрел 100% акций РКБ у государственной корпорации "Роскосмос". Россияне в 2,5 раза чаще стали жаловаться в Банк России на мошенников

"ПСБ успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка, начатую в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 миллиарда рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.", — сказано в сегодняшнем сообщении.

Уточняется, что на обслуживание в ПСБ переведено 120 компаний, входящих в состав "Роскосмоса", и около 200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные и розничные клиенты Роскосмосбанка, в результате объем привлеченных клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов рублей.

ПСБ продолжит работу с клиентами Роскосмосбанка по действующим договорам на прежних условиях, а с присоединением Роскосмосбанка к широкой сети офисов ПСБ добавились дополнительные точки продаж "в уникальных локациях" – Байконуре, Мирном и Плесецке, также указали в банке.

Также, по мнению кредитной организации, присоединение Роскосмосбанка укрепляет стратегическое партнерство ПСБ с "Роскосмосом", в рамках которого ПСБ предоставляет его предприятиям комплекс услуг расчетно-кассового обслуживания, кредитования и проектного финансирования.