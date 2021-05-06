МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Центробанк планирует провести проверку программ автоследования, позволяющих клиентам брокеров выполнять сделки вслед за ведущим аналитиком, а также усилить контроль за инвестиционными роботами-советниками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. Банк России ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

В ЦБ пояснили, что использование указанных сервисов связано с определенными рисками, в том числе для финансового рынка в целом. Главным из них представляется "снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов". Кроме того, в регуляторе заявили о том, что массовое исполнение аналогичных рекомендаций в рамках программ автоследования может повлиять на рыночные котировки.

Центробанк сформулировал требования к программному обеспечению для консультирования инвесторов в июле прошлого года. Из соответствующего документа следовало, что подобные сервисы должны предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с инвестиционным профилем клиента, а также вести протокол его действий и сохранять сведения о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг на протяжении пяти лет.

В марте 2021 года этот документ был дополнен требованиями по сохранению информации, содержащейся в программе, и наличию функционала для формирования отчетов о выданных клиенту рекомендациях. Предполагается, что последний должен быть ознакомлен со сроками действия ИИР, а также с особенностями и рисками от использования соответствующих сервисов. Планируется, что данное указание Центробанка вступит в силу с апреля следующего года.