МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, следует из пресс-релиза регулятора. Центробанк Турции оставил учетную ставку без изменений

Он также сохранил объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов фунтов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

Ставка находится на уровне 0,1% с 19 марта 2020 года. В марте прошлого года регулятор дважды проводил внеочередные заседания и понижал ставку — сначала на 50 базисных пунктов, до 0,25%, а потом на 15 базисных пунктов, до 0,1%. Центробанки торопят повышение ставок

Банк Англии также повысил прогноз по росту экономики Великобритании в текущем году до 7,25% с ожидавшихся в феврале 5%. Темпы падения экономики в 2020 году оцениваются на уровне 9,75%, а не 10%, как писал регулятор в феврале. В то же время Банк Англии понизил прогноз экономического роста на 2022 год до 5,75% с 7,25%.

"Перспективы экономики, особенно относительные изменения спроса и предложения, остаются неопределенными. Они по-прежнему зависят от развития пандемии, мер, принимаемых для защиты здоровья населения, и от того, как домохозяйства, предприятия и финансовые рынки реагируют на эти события", — пишет регулятор.