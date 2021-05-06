МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России в 2020 году получил убыток втрое меньше, чем годом ранее, – 61,5 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора.

Отмечается, что по итогам прошлого года активы ЦБ составили 50,3 триллиона рублей против 40,5 триллиона рублей годом ранее.