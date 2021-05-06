2021-05-06T14:40:10+03:00
2021-05-06T14:40:10+03:00
2021-05-06T14:40:10+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210506/833613214.html
Убыток Банка России в 2020 году сократился втрое
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России в 2020 году получил убыток втрое меньше, чем годом ранее, – 61,5 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора. Отмечается, что по итогам прошлого года... ПРАЙМ, 06.05.2021
отчетность, убыток, банк россии, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83221/03/832210304.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/03/832210304.jpg
https://1prime.ru/images/83221/03/832210303.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/03/832210303.jpg
https://1prime.ru/images/83221/03/832210302.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/03/832210302.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России в 2020 году получил убыток втрое меньше, чем годом ранее, – 61,5 миллиарда рублей, следует из годового отчета регулятора.
Отмечается, что по итогам прошлого года активы ЦБ составили 50,3 триллиона рублей против 40,5 триллиона рублей годом ранее.