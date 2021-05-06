МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России направил отчет за 2020 год в Госдуму, сообщает регулятор в четверг. Убыток Банка России в 2020 году сократился втрое

"Банк России направил в Государственную Думу Годовой отчет за 2020 год. Годовой отчет Банка России будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента", — сообщил ЦБ, добавив, что Госдума также направляет отчет президенту и в правительство России.

Отмечается, что главной темой отчета стал анализ проведения Банком России антикризисных мер и итогов их реализации. Документ отражает основные результаты деятельности регулятора, содержит его годовую финансовую отчетность и аудиторские заключения.

"Финансовая система, которая обычно первой принимает на себя удар кризиса, в этот раз, напротив, стала опорой для пострадавшего от пандемии реального сектора экономики. Уже в конце марта были приняты решения о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. Эти реструктуризации позволили гражданам и компаниям отложить платежи по кредитам, пока их доходы не стабилизируются", — приводятся в сообщении слова главы Банка России Эльвира Набиуллина. Центробанк усилит контроль за роботами-советниками для частных инвесторов

Результаты работы Банка России за последние годы дали возможность проводить стимулирующую денежно-кредитную политику. Ключевая ставка достигла исторического минимума 4,25% годовых, и это также способствовало удешевлению кредитных ресурсов для экономики. Была обеспечена бесперебойная работа финансовых организаций. Большое внимание уделялось работе по цифровизации, вопросам финансовой доступности, защите прав потребителей финансовых услуг.

"В 2021 году Банк России продолжит проводить политику, обеспечивающую ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка, активное участие финансовой системы в восстановлении экономики и возвращении ее на траекторию устойчивого роста", — заключила Набиуллина.