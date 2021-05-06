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Центробанк оценил востребованность российского аналога SWIFT
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Количество сообщений, переданных через российский аналог системы SWIFT, в прошлом году удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете... ПРАЙМ, 06.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Количество сообщений, переданных через российский аналог системы SWIFT, в прошлом году удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT, говорится в годовом отчете Банка России.
"В 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6% от внутрироссийского трафика в SWIFT", — сказано в документе.
На 1 января 2021 к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) были подключены 404 организации, включая 19 нерезидентов (на аналогичную дату прошлого года –391 организация).
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.