МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России нарастил в 2020 году запасы наличной валюты на 1,2%, до 35 миллиардов долларов, следует из годового отчета регулятора. Россия сократила долю доллара и евро в резервах

На 1 января 2021 года запас иностранной наличной валюты в ЦБ в пересчете на доллары увеличился за год на 428,1 миллиона долларов, до 34,9 миллиарда долларов. Если предположить, что наличная валюта хранится в 100-долларовых банкнотах (вес одной банкноты — 1 грамм), то вес этого запаса составляет 349 тонн, комментирует РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Этот запас существенно больше запаса наличной иностранной валюты в кассах российских банков, на 1 января 2021 года составившего всего 11,2 миллиарда долларов", — указал аналитик.

По его словам, ЦБ держит столь большой объем неработающих денег, видимо, на "черный день", "если санкции будут настолько ужесточены, что международные безналичные расчеты станут невозможны". Он добавил, что наращивание запаса наличной валюты началось с 2015 года и сопровождалось ростом запаса золота и выходом из американских бумаг. Международные резервы Росии за неделю выросли на 0,2%

Также, по его словам, возможным мотивом создания запаса наличной валюты является поддержка банков в случае набега вкладчиков. Валютные средства населения на 1 января 2021 года составили 92,1 миллиарда долларов. "Дополнительным стимулом для создания циклопических запасов валютного кеша являются отрицательные ключевые ставки в зоне евро, Швейцарии, Японии и др. За размещение депозитов в банках этих стран в их валютах приходится платить", — указал эксперт.

Однако, по его словам, инвестиции в столь большой объем наличной валюты сопряжены с риском, ведь не исключен, например, обмен денежных знаков с ограничением на прием от одного лица.