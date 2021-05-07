МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. "Сбербанк" пообещал к 2030 году сократить выбросы углекислого газа до нулевого уровня и уменьшить "углеродный след" от своих офисов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Сбербанк повышает ставки по ипотеке

"Углеродный след" "Сбербанка", как отметил он, на самом деле довольно небольшой: в основном это автотранспорт, эмиссия пластиковых карт, потребление бумаги и оргтехника.

Ведяхин рассказал, что для того, чтобы достичь углеродной нейтральности, Сбербанк постепенно сокращает использование бумаги и пластика. Имеется в виду прежде всего пластик, из которого делается офисная техника, так как он плохо приспособлен к переработке.

Помимо этого, банк отказался от закупки 13 тысяч шредеров и новых картриджей для принтеров в пользу перезаправки старых. "Сбер" также перерабатывает банковские карты в оконный профиль для офисов, а стаканчики — в экоручки. Карты уже принимаются в качестве вторсырья в 2,5 тысячах отделений, до октября 2021 года этот сбор появится во всех 14 тысячах отделений. Банк также экономит на электроэнергии и организовывает раздельный сбор мусора.

Банк решил прийти к углеродной нейтральности отделений, так как применение этой стратегии будет влиять на привлекательность компании для клиентов и инвесторов.