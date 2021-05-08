МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Аналитики часто советуют ипотечным заемщикам заняться рефинансированием в условиях сравнительно низких ставок льготной ипотеки. Такие рекомендации представляются обоснованными, если учесть, что окончание льготной программы (1 июля) уже на носу, а Центральный банк уже начал цикл повышения ключевой ставки. Однако ипотечное рефинансирование имеет ряд не заметных невооруженным взглядом тонкостей, о которых предупредила директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас в беседе с "Российской газетой".

"Нужно понимать, что рефинансировать ипотеку — все равно что оформить новый кредит. Процедура связана с дополнительными расходами и потраченным временем. Необходимо заново собрать все документы, сделать новую оценку стоимости квартиры, снова доказать свою платежеспособность и оформить страховку", — сказала Анна Харнас.

Зачастую банки указывают в буклетах минимально возможную ипотечную ставку, которая на самом деле может быть применима, например, только к зарплатным клиентам банка, заемщикам с высокими доходами и т.д., замечает эксперт.

Для оценки выгоды, она советует сравнить реально полученное предложение со старым с учетом времени и денег, которые могут быть потрачены на процедуру. Важно помнить, что подписываемый договор должен быть тщательно изучен и осмыслен. К примеру, новый банк может назначить ставку превышающую действующую на период оформления залога, чтобы подтолкнуть клиента к быстрому переоформлению. Эксперт назвал биткоин главным средством сбережения 21 века

При рефинансировании также могут измениться и страховые тарифы, так как банки сотрудничают с разными страховыми компаниями. Поэтому существует вероятность того, что новые условия окажутся менее выгодными. Чтобы сократить издержки, эксперт рекомендует начать рефинансирование незадолго до окончания действующего страхового договора, примерно за три месяца.

В некоторых ситуациях рефинансирование может быть невыгодным или попросту нецелесообразным. Например, если разница между процентными ставками ниже 1%, сумма займа не превышает один миллион рублей, а срок выплат уже подходит к концу.

"С ипотекой всегда очень много индивидуальных моментов. Я бы рекомендовала всегда мониторить рынок, время от времени обращаться в банки за новыми условиями, использовать кредитные калькуляторы, чтобы точно рассчитать возможную выгоду", — подытожила Анна Харнас.