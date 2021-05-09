МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Крупные банки в России начали процесс повышения ставок по вкладам. В Пенсионном фонде назвали число ветеранов ВОВ

Как пишет "Российская газета", это реакция и на повышение ключевой ставки Банком России, и на общерыночную ситуацию в стране.

Вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова в беседе с изданием спрогнозировала, смогут ли банковские вклады снова стать средством для заработка россиян и какие депозиты могут оказаться самыми выгодными.

Итак, Ульянова считает, что в то время как рост ставок по кредитам будет сдерживаться конкуренцией среди банков за хороших заемщиков, аналогичная конкуренция развернется и за вкладчиков. Это подстегнет рост депозитных ставок и, вполне возможно, ко второй половине текущего года вернет реальные ставки по депозитам в положительную зону. Это значит, что они станут выше инфляции.

"Стагнация объемов вкладов населения в банках наблюдалась уже в прошлом году, тогда как кредитование росло. Банки прекрасно осознают необходимость нарастить свою базу фондирования на долгосрочную перспективу, с тем чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения", — отметила она.

Эксперт добавила, что в 2020 году розничные клиенты банков несколько разочаровались в депозитах. Они не видят возможности таким образом ни сберегать, ни накапливать средства.

"Многие граждане начали пробовать инвестировать на фондовом рынке или же вкладывали свободные средства в недвижимость, и обе из указанных альтернатив пока не разочаровали инвесторов в части доходности. Поэтому до тех пор, пока рынок не увидит серьезного и долгосрочного падения стоимости ценных бумаг или цен на недвижимость", — пояснила эксперт.

Кредитные организации при этом осознали такую опасность гораздо раньше того момента, когда регулятор впервые четко заявил о готовности к развороту своей монетарной политики.

Уже начиная с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам, которую предлагали клиентам топ-10 банков по объемам депозитов, начала ползти вверх:

если в первой декаде октября 2020 года это были 4,3%



то во второй декаде апреля 2021 года это были 4,7%.



"В ближайшие месяцы рост депозитных ставок продолжится, причем основное повышение придется на долгосрочные депозиты", — прогнозирует специалист и отмечает, что такие вклады необходимы самим банкам для того, чтобы привлечь как можно больше средств на фиксированный долгий срок и таким образом нормализовать баланс по срочности активов и обязательств, несколько нарушенный с одной стороны выдачей долгосрочной ипотеки, а с другой стороны — перетоком средств клиентов из срочных депозитов на бессрочные накопительные счета.

"По накопительным счетам у банков гораздо больше гибкости с точки зрения удержания низких ставок, поскольку клиенты, пользующиеся накопительными счетами, как правило, привязаны к банкам не только и не столько ставкой, сколько посредством других продуктов и услуг, — это чаще всего зарплатные клиенты соответствующего банка", — подытожила она.