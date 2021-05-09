МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марка Эллиота Цукерберга, который до смены в 2018 году имени и фамилии был Юрием Шишлянниковым, признал его банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, следует из опубликованного решения суда.

Суд установил, что у Цукерберга имеется задолженность перед Сбербанком и Альфа-банком в размере около 669 тысяч рублей. Хотя должник в настоящее время трудоустроен, в браке не состоит, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, суд счел целесообразным ввести сразу реализацию имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов.

"Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счет которых могут быть исполнены в полном объеме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено", – указал суд в решении.

Цукерберг не пришел на заседание суда, где должно было слушаться его заявление о собственном банкротстве, но прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также перечислил на депозит суда 40 тысяч рублей на проведение процедуры.

Заявление Цукерберга о банкротстве поступило в суд 9 февраля и спустя неделю было принято к производству. Суд ранее пояснил, что полным тезкой создателя Facebook является поменявший имя и фамилию 44-летний уроженец Херсонской области Украины Шишлянников. Сейчас он имеет временную регистрацию в российской столице до марта 2022 года. Россиянам сказали, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых

Основатель Facebook Марк Цукерберг, по подсчетам агентства Блумберг и журнала Forbes, входит в пятерку богатейших людей мира.

В конце января сообщалось о задержании на несогласованной акции в столице полного тезки бывшего футболиста английского "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэля Мюнте Аггера. Как оказалось, к спортсмену этот человек никакого отношения не имеет: 32-летний уроженец Оренбургской области по неизвестным причинам лишь поменял имя и фамилию.