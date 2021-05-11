МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка за январь-апрель текущего года выросла в 1,7 раза — до 386,1 миллиарда рублей, при этом за апрель кредитная организация заработала рекордные 103,6 миллиарда рублей, следует из отчетности банка по РСБУ. Россияне в январе-апреле увеличили вклады в Сбербанке на 2,8%

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за 4 месяца 2021 года увеличилась в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 477,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 386,1 миллиарда рублей", — сказано в отчетности.

В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 года, приводятся в пресс-релизе слова финдиректора банка Александры Бурико. По данным банка, чистая прибыль в апреле составила рекордные 103,6 миллиарда рублей, при этом в прошлом году за аналогичный период банк заработал 11,4 миллиарда рублей.

Бурико также сообщила, что в прошлом месяце банк перешел на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволит ему повысить эффективность использования капитала. По итогам апреля рентабельность капитала составила 24,1%.