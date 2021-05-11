МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По итогам 2021 года объем вкладов россиян увеличится до 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на мнение экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка. Эксперт рассказал, куда переложить вклады с учетом налога в 2021 году

Они отмечают, что основной рост произойдет во втором полугодии, а драйверами станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7-5,2%.

Руководитель центра Дмитрий Тарасов рассказал, что примерно 40% населения считает недвижимость наиболее выгодным и надежным путем хранения денег, однако приостановление части ипотечных программ и изменение ситуации на рынке может поддержать смещение инвестиций в сторону сбережений.

По данным Банка России, в I квартале 2021 года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 миллиардов по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 32,1 триллиона рублей.

Финансовые организации предсказывают увеличение интереса населения к классическим сберегательным продуктам до 15-20% в этом году. Дополнительными причинами этого может стать рост экономической активности в стране и увеличение социальных выплат, сообщил директор розничных продуктов "Дом.РФ" Евгений Шитиков.