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2021
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Россиянам рассказали, что будет с банковскими вкладами в этом году
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По итогам 2021 года объем вкладов россиян увеличится до 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на мнение экспертов Центра макроэкономического и... ПРАЙМ, 11.05.2021
банковский вклад, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. По итогам 2021 года объем вкладов россиян увеличится до 8% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на мнение экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.
Они отмечают, что основной рост произойдет во втором полугодии, а драйверами станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7-5,2%.
Руководитель центра Дмитрий Тарасов рассказал, что примерно 40% населения считает недвижимость наиболее выгодным и надежным путем хранения денег, однако приостановление части ипотечных программ и изменение ситуации на рынке может поддержать смещение инвестиций в сторону сбережений.
По данным Банка России, в I квартале 2021 года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 миллиардов по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 32,1 триллиона рублей.
Финансовые организации предсказывают увеличение интереса населения к классическим сберегательным продуктам до 15-20% в этом году. Дополнительными причинами этого может стать рост экономической активности в стране и увеличение социальных выплат, сообщил директор розничных продуктов "Дом.РФ" Евгений Шитиков.