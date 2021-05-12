МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают предложение Центробанка замораживать похищенные деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

Возврат похищенных мошенником денег возможен по судебному решению, а это длительный процесс, пояснили агентству в ЦБ. "Банк России хочет, чтобы по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура. То есть деньги бы оперативно замораживались на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке", — отметил регулятор. Россиянам рассказали, откуда мошенники берут личные данные

"Мы поддерживаем инициативу и считаем её эффективной", — заявил руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. Другие опрошенные игроки разделяют данную позицию. Зампред Совкомбанка Олег Машталяр добавил, что кроме регуляторных мер, необходимо проводить масштабную работу для повышения финансовой грамотность населения.

В случае реализации идеи ЦБ, банкам потребуются дополнительные ресурсы на обработку обращений клиентов из-за мошеннических операций, говорят в РНКБ. Однако нововведения позволят увеличить объем возврата средств клиентам, пострадавшим от злоумышленников. Кроме того, это создаст трудности мошенникам в выводе похищенных средств, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

Введение подобной практики, безусловно, внесет значительный вклад в борьбу с мошенничеством, считает директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. Однако основной сложностью является решение вопроса, кого считать мошенником, а кого нет, то есть выработка корректных критериев идентификации злоумышленников, считает он.

В банке "Ренессанс Кредит" заявили о риске ложных блокировок. Например, клиент или аферист заявят в банк о мошеннической операции, тогда как это была оплата реально купленного товара. "Магазину в таком случае придется самостоятельно доказывать банку, что он выдал товар клиенту, и операция была не мошенническая. Важно, чтобы до выяснения всех обстоятельств деньги автоматически не возвращались на счет злоумышленникам, иначе может появиться мошенническая схема с возвратами средств", — заявил вице-президент банка Сергей Афанасьев.

Вместе с тем, в Райффайзенбанке считают, что риски ошибочных блокировок минимальны благодаря взаимодействию банков через систему ФинЦЕРТ ЦБ. Банк "Зенит", хоть и положительно оценивает идею ЦБ, считает, что ее эффективность может быть невысокой, поскольку, как правило, к моменту обращения пострадавших клиентов, мошенники успевают вывести деньги.