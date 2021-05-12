МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не размещать информацию о комбинированных финансовых продуктах и обычных вкладах в одном и том же разделе на сайте и в приложении – это должно упростить восприятие информации для потребителей, говорится в письме ЦБ. Россиянам рассказали, что будет с банковскими вкладами в этом году

"В целях предотвращения негативных последствий, связанных с искажением восприятия информации о финансовых продуктах, Банк России рекомендует кредитным организациям не размещать в одних и тех же разделах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и мобильных приложений информацию о комбинированных финансовых продуктах совместно с информацией о традиционных банковских вкладах", — сказано в документе.

Такие продукты предусматривают, что часть денег клиента идет на депозит, а другая часть — в инвестиционный инструмент, например, инвестиционное страхование жизни, брокерский счет или в доверительное управление.

Как показал анализ регулятора, зачастую банки предлагают эти продукты в одном и том же разделе. По мнению ЦБ, это создает риск, что неопытные инвесторы могут воспринимать комбинированные продукты в качестве обычных банковских вкладов "с повышенной ставкой", не осознавая их принципиальных отличий — в частности, что деньги, вложенные в инвестиционную часть комбинированного продукта, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, а доходность по ним не гарантирована.