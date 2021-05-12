МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки

"Я также хотел бы сказать спасибо Банку России и Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной, ее коллегам, потому что вместе с Банком России мы просчитываем все те последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения", — сказал он.

"Банк России проводит очень ответственную политику, аккуратную. И в этом смысле мы, конечно же, как коллеги, хотим поблагодарить и Банк России, и наш экономический блок за это взаимодействие", — добавил Мишустин.