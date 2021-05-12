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Мишустин поблагодарил Банк России за ответственную и аккуратную политику
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Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме. "Я также хотел бы сказать спасибо Банку... ПРАЙМ, 12.05.2021
михаил мишустин, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банк России проводит очень ответственную и взвешенную политику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.
"Я также хотел бы сказать спасибо Банку России и Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной, ее коллегам, потому что вместе с Банком России мы просчитываем все те последствия для экономики, которые вызывают те или иные наши решения", — сказал он.
"Банк России проводит очень ответственную политику, аккуратную. И в этом смысле мы, конечно же, как коллеги, хотим поблагодарить и Банк России, и наш экономический блок за это взаимодействие", — добавил Мишустин.