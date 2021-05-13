МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за отсутствия денег на продукты питания, что говорит об углублении кризиса в стране. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя, передает региональный обком КПРФ. Финансист научила, как платить по кредиту меньше, чем просят

Согласно информации бюро кредитных историй "Эквифакс", в марте 2021 году россияне взяли рекордное количество микрокредитов — 2,35 миллиона единиц, что более чем на 30% больше, чем годом ранее. При этом средняя величина такого кредита составила 13,1 тысячи рублей.

По мнению парламентария, к таким микрозаймам граждане России прибегают в случае крайней необходимости, "когда не хватает на элементарное»: оплату ЖКХ и покупку еды". Ганзя отметила, что "это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится".

Депутат подчеркнула, что организации, выдающие микрозаймы, не приносят пользу отечественной экономике, а исключительно "наживаются на чужой беде".