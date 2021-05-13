МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Из российских компаний, которые вошли в прошлогодний список Forbes Global 2000, пятерка лидеров была связана с нефтегазовой сферой, а "Газпром" занимал первое место. В этом году ситуация изменилась: "Газпром" опустился на четвертое место в рейтинге крупнейших российских компаний, а банк сделал то, что в прошлом году казалось практически невозможным. Об этом сообщает издание Forbes.

Российский Сбербанк, также известный как Сбер, сумел обойти всех своих российских нефтегазовых коллег. Сбер занял 51 место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира и первое место среди российских, согласно версии Forbes. Сбер вернул лидерство в рейтинге надежности Forbes

Здесь сыграли роль сразу несколько факторов. Во-первых, очевидно то, что пандемия отразилась на жизнеспособности углеводородной отрасли, поскольку многие из мировых нефтегазовых операций попросту прекратились, а страны ОПЕК+ завершили свою разрушительную ценовую войну, согласившись сократить добычу на 9,7 миллионов баррелей в день. Эти факторы, а также ослабление рубля, отчасти вызванное надвигающимися (а теперь и введенными) санкциями США в отношении России, привели к тому, что убытки "Газпрома" составили не менее 921 миллиона долларов за последние 12 месяцев. Кроме того, российская нефтегазовая компания опустилась в рейтинге мировых публичных компаний с 53-го на 99-е место. Помимо этого, "Роснефть", "Сургутнефтегаз", ЛУКОЙЛ и другие нефтегазовые компании также значительно опустились в рейтинге — с 53-го на 99-е, с 251-го на 309-е и с 99-го на 467-е места соответственно.

Что же касается Сбера, то его прибыль за прошлый год опустилась всего лишь на 10%. Однако в этом году компания сумела восстановить свои позиции на рынке, завершив технологическую трансформацию и диверсифицировав свою экосистему, в которую, помимо банковских услуг, теперь входят и электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое.

"2020 год был очень сложным годом для всего мира. Пандемия коронавируса, связанные с ней изменения в потребительском поведении, падение цен на нефть поставили под угрозу развитие целых секторов российской экономики. В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям", — заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Forbes. Он также отметил, что в конце 2020 года "молодежь" составляла большинство (70%) новых розничных клиентов Сбербанка, а общее число розничных клиентов банка приближалось к 99 миллионам, то есть порядка 68% населения России. Согласно информации Грефа, число корпоративных клиентов Сбербанка превысило 2,7 миллиона.

Финансовый директор Александра Бурико, назначенная на свой пост в январе 2020 года, в свою очередь, отметила, что "стабилизация качества активов кредитного портфеля позволила значительно снизить стоимость кредитного риска".