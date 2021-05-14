2021-05-14T10:17:10+03:00
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2021-05-14T10:17:10+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210514/833660226.html
Центробанк аннулировал лицензию черкесского Тексбанка
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Банк России с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у у Акционерного общества Тексбанк АО "Тексбанк", сообщается на сайте регулятора. "Основанием для... ПРАЙМ, 14.05.2021
отзыв лицензии цб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банк России с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у у Акционерного общества Тексбанк АО "Тексбанк", сообщается на сайте регулятора.
"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Тексбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.
Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Тексбанк — участник системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе страны по состоянию на 1 апреля.