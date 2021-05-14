МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Банк России с 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у у Акционерного общества Тексбанк АО "Тексбанк", сообщается на сайте регулятора. Центробанк спрогнозировал рост российской экономики в 2021 году

"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Тексбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Тексбанк — участник системы страхования вкладов. По данным регулятора, по величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе страны по состоянию на 1 апреля.