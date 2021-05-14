МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк подписал обязывающее соглашение о приобретении группы компаний "Национальная факторинговая компания" (НФК), сообщает пресс-служба банка.

"Совкомбанк объявляет о подписании обязывающего соглашения о приобретении ГК НФК у "Финансовой корпорации НИКойл". Результатом интеграции факторингового бизнеса Совкомбанка и НФК станет усиление позиций группы Совкомбанка на рынке факторинга", — говорится в сообщении.

Стоимость и другие финансовые параметры покупки стороны не раскрывают. Закрытие сделки ожидается сразу после получения согласования от ФАС и ЦБ РФ.

Отмечается, что активы НФК составляют 28 миллиардов рублей, собственный капитал – 3,1 миллиарда рублей. Объем выплаченного финансирования за 2020 год достиг 120 миллиардов рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 568 миллионов рублей, рентабельность капитала – 19%. По данным Ассоциации факторинговых компаний НФК занимает восьмое место в России по объёму факторингового портфеля.

"Мы высоко оцениваем приобретаемый актив. НФК – крупная факторинговая компания, с большим опытом работы, квалифицированными кадрами, обладающая уникальными технологиями и компетенциями по работе с привлекательным для нас сегментом МСБ – направление, которое Совкомбанк хотел бы усилить. Считаем также, что НФК будет качественным дополнением к нашему корпоративному бизнесу, ещё одним источником диверсификации доходов и усиления конкурентных преимуществ", — заявил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Он добавил также, что банк видит в этой сделке значительную синергию с его национальной системой рассрочек "Халва", в которой участвует около 25% российского рынка ритейла – одного из основных потребителей услуг по факторингу.