МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американские банки сократят 200 тыс. рабочих мест или 10% своих сотрудников в ближайшие 10 лет. Таким прогнозом с газетой Financial Times поделился известный аналитик Майк Майо из банка Wells Fargo. Он заметил, что это будет "крупнейшим сокращением банковских работников в истории". За последние десять лет количество сотрудников банковского сектора практически не менялось и составляло около 2 млн. человек. Турция начнет смягчать коронавирусные ограничения с понедельника

Аналитик полагает, что в наибольшей степени риску подвержены рабочие места сотрудников отделений банков и колл-центров, что является ответом сектора на меняющиеся реалии постпандемийной экономики. Это в общем соответствует прогнозам Министерства труда США, согласно которым, вероятное сокращение рабочих мест банковских кассиров составит 15%. По мнению Майка Майо, значительная часть отделений, закрытых во время пандемии, будут закрыты навсегда, а открывшиеся станут меньше. Обслуживание в отделениях будет концентрироваться в большей степени на проведении консультаций, а не на непосредственно транзакциях.

По мнению аналитика, сокращение низкооплачиваемых сотрудников всегда проблемно для банков, так как позволяет критикам подчеркнуть, что богатый сектор людям предпочитает прибыль. Однако конкуренция со стороны технологических компаний и небанковских кредитных организаций делают сокращения необходимыми.