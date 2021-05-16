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2021
https://1prime.ru/banks/20210516/833671937.html
Аналитик предсказывает масштабное сокращение рабочих мест в банках США
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американские банки сократят 200 тыс. рабочих мест или 10% своих сотрудников в ближайшие 10 лет. Таким прогнозом с газетой Financial Times поделился... ПРАЙМ, 16.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американские банки сократят 200 тыс. рабочих мест или 10% своих сотрудников в ближайшие 10 лет. Таким прогнозом с газетой Financial Times поделился известный аналитик Майк Майо из банка Wells Fargo. Он заметил, что это будет "крупнейшим сокращением банковских работников в истории". За последние десять лет количество сотрудников банковского сектора практически не менялось и составляло около 2 млн. человек.
Аналитик полагает, что в наибольшей степени риску подвержены рабочие места сотрудников отделений банков и колл-центров, что является ответом сектора на меняющиеся реалии постпандемийной экономики. Это в общем соответствует прогнозам Министерства труда США, согласно которым, вероятное сокращение рабочих мест банковских кассиров составит 15%. По мнению Майка Майо, значительная часть отделений, закрытых во время пандемии, будут закрыты навсегда, а открывшиеся станут меньше. Обслуживание в отделениях будет концентрироваться в большей степени на проведении консультаций, а не на непосредственно транзакциях.
По мнению аналитика, сокращение низкооплачиваемых сотрудников всегда проблемно для банков, так как позволяет критикам подчеркнуть, что богатый сектор людям предпочитает прибыль. Однако конкуренция со стороны технологических компаний и небанковских кредитных организаций делают сокращения необходимыми.