МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВТБ с 17 мая снизил процентные ставки по льготной госпрограмме ипотеки до 5,6-5,7% при первоначальном взносе от 20%, сообщила пресс-служба банка.

"С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса "Экспресс-проект" (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 миллионов в других регионах) и 5,7% для остальных случаев", — сказано в сообщении.

Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8% и 5,9% соответственно.

В апреле банк до 31 мая снизил ставку по госпрограмме ипотеки на жилье в новостройках на 0,3 процентного пункта — с 6,1% до 5,8% годовых.

Кроме того, с 17 мая банк снизил ставки в рамках других ипотечных программ. Так, для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п. – до 7,9%.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. (до 7,6%) для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п., до 8,1% для готового жилья, – это предложение бессрочно. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

Также ставки снижаются для заемщиков с крупным первым взносом на недвижимость как в новостройках, так и на вторичном рынке. Клиенты, оплачивающие 50% и более стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п.п., – итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 п.п. — до 7,4%.

Электронную регистрацию залога в Россреестре, сервис безопасных расчетов и "Экспресс-проект" предоставляет экосистема группы ВТБ "Метр квадратный". Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки.