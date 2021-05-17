МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может вызвать новые виды мошенничества, поэтому банки должны предупреждать о рисках пользования такой услугой, заявила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. Подорожание топлива обойдется перевозчикам в 70 миллиардов рублей

Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.

Лазарева выразила уверенность, что такой инструмент будет очень удобен для перечисления денег людям, у которых нет карты определённого банка, или тем, кто больше доверяет наличным деньгам. "Мы приветствуем стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. Но считаем важным соблюдение принципа добровольности подключения к такой услуге и обязательное предупреждение о возможных её рисках", — заявила также она.

По ее словам, нельзя говорить о том, что этим новым инструментом злоумышленники не попробуют воспользоваться. Мошенники уже сейчас с помощью методов социальной инженерии будут уговаривать держателей карт генерировать и передавать им QR-коды на снятие наличных, не исключает эксперт. А чтобы избежать ответственности, они будут активно использовать подставных третьих лиц – "дропов", указала Лазарева.

Впрочем, имея не только реквизиты счетов, но и видео из банкомата, полиция гораздо быстрее и эффективнее сможет устанавливать личность всех участников мошеннической схемы и привлекать их к ответственности, считает она.

"Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами. При попытках мошеннических атак у правоохранителей будет больше шансов идентифицировать преступника и привлечь его к ответственности", — заключила эксперт.