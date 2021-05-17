МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. В Windows нашли неизвестную ошибку

Газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание. Ранее в понедельник руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству о предположительных способах мошенничества на этой почве.

"Риск безопасности может заключаться в том, что в момент передачи информация, заключенная в этом коде, может быть похищена или изменена. Но такие случаи не станут массовыми", — заявил Голованов.

Он пояснил, что если злоумышленники получат доступ к личному кабинету пользователя, то они могут самостоятельно создать QR-код для снятия средств. Но для этого им будет необходимо узнать второй фактор идентификации (например, код из SMS) с помощью социальной инженерии или убедить пользователя установить на устройстве программу для удаленного управления, либо заразить устройство вредоносным ПО.

Тем не менее случаи, когда злоумышленники генерировали QR-код таким образом, известны, указал Голованов.

"Соответственно, советы для пользователей остаются классическими – никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения", — заключил эксперт.