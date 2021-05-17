МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России, помимо роста цен на жилье в новостройках, фиксирует рост ипотечных кредитов на этом рынке с низким первоначальным взносом, заявила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Есть некоторые моменты, которые вызывают некоторую озабоченность. Это ускоренный рост цен на первичном рынке, прежде всего, на уровне 18% год к году на 1 апреля. То есть достаточно высокие темпы роста цен, которые способствуют, конечно, накоплению рисков", — сказала она.

По ее словам, в связи с этим становятся более важными стандарты кредитования. "Мы тоже смотрим, что растет доля с высоким LTV, то есть с низким первоначальным взносом, прежде всего, на первичном рынке. Поэтому мы очень внимательно мониторим эти риски", — добавила Данилова. В России может появиться новый налог на роскошь для авто

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в апреле, что Банк России видит признаки перегрева на ипотечном рынке. Она отметила, что необходимо нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов, и призвала банки учитывать все риски.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.