МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Большинство российских банков пока что только оценивают возможность введения функционала по снятию наличных средств в банкоматах с помощью QR-кода, при этом большое внимание уделяется безопасности и сохранности средств клиентов при их использовании, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

Ранее газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание.

"В настоящее время ВТБ анализирует варианты реализации такого продукта для клиентов. В данном проекте важно проработать риски, связанные с идентификацией отправителя и получателя переводов, чтобы сделать сервис максимально безопасным, сохранив удобство и простоту использования", — сказал начальник управления "устройства самообслуживания" банка Сергей Панюшкин.

По данным кредитной организации, около 30% банкоматов ВТБ смогут поддержать такой функционал, а запуск пилотного тестирования может состояться уже в этом году. Также рассматривают возможность реализации новой функции в ближайшем будущем в Дом.РФ, крымском РНКБ, "Открытии" и Газпромбанке, где в первую очередь прорабатывают технологию на предмет безопасности. Эксперт: мошенничество из-за снятия денег с чужих карт не будет массовым

В МКБ пока что не планируют развивать данное направление и считают, что введение снятия наличных по коду не отразится на спросе на виртуальные карты, однако может повлиять на оборот наличных денежных средств. При этом изменение технологии снятия наличных может повлечь за собой появление новых кибератак на средства граждан.

"При переходе на QR-коды будет важна защищенность самого смартфона, отсутствие на нем мошеннического ПО, которое позволит злоумышленникам получить доступ к QR-коду, а следовательно — к наличным в банкомате", — пояснил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Владислав Ермаков.

Промсвязьбанк высоко оценивает растущую популярность решения на базе QR-кодов по внесению и снятию наличных в банкоматах, однако в своем развитии будет делать упор на сервисы с использованием технологии NFC.