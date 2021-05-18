МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Объем активов смогли нарастить в первом квартале текущего года лишь 153 кредитные организации, или 40% банковского сектора, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". Сбербанку удалось обойти нефтяных гигантов в списке Forbes

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему активов на 1 апреля. В рейтинге представлены данные 384 кредитных организаций России, для которых опубликована отчетность согласно форме N101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

"Согласно результатам исследования, в первом квартале 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос у 153 кредитных организаций, или у 39,8% общего числа банков в рейтинге. При этом даже такой результат не является плохим для начала года и в целом соответствует тенденциям последних лет", — указывают аналитики.

Эксперты ожидают, что как и в предыдущие годы доля банков с ростом активов начнет увеличиваться во втором квартале и, скорее всего, по итогам года преодолеет 50%. Динамика активов в текущем году ожидается экспертами на достаточно высоком уровне, однако квартальные темпы прироста, скорее всего, начнут замедляться. В целом же по итогам года общий прогнозный прирост активов составляет 7-9%. Сбербанк прогнозирует рост выручки нефинансовых бизнесов

Наибольший приростом активов в абсолютном выражении по итогам квартала наблюдался у Сбербанка — на 3,5%, или на 1,2 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста активов стала небанковская кредитная организация "Национальный клиринговый центр", прирост активов у которой составил 0,9 триллиона рублей, или 17,5%. Основными источниками роста активов у этих кредитных организаций стали межбанковское и корпоративное кредитование.

Третьим и четвертым по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам первого квартала стали ВТБ (рост на 592 миллиарда рублей) и Промсвязьбанк (на 352 миллиарда). Также достаточно большой прироста активов наблюдался у Альфа-банка и "Московского кредитного банка". Наибольшее сокращение активов среди крупнейших кредитных организаций показала небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", активы которой за квартал уменьшились на 57 миллиардов рублей.