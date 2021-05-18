МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал, как будет работать "зеленая" ипотека. Средневзвешенный курс доллара к снизился до 73,70 рубля

ЦБ РФ в 2021 году планирует эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии и определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира и "зеленая" ипотека, говорил Швецов в феврале. "Тинькофф" отверг возможность выхода в офлайн

"Это не эксперимент. У нас есть подгруппа, которая за инструменты отвечает. С "Дом.РФ", с соответствующими ФОИВами сейчас вырабатываются критерии "зеленого" жилья и соответственно "зеленой" стройки. Когда эти критерии будут утверждены на группе, которая в Минэке работает по этой тематике, то соответственно проектное финансирование банков по строительству такого "зеленого" жилья будет называться "зеленым" проектным финансированием, а ипотека под покупку квартир, строящихся или существующих в таких объектах, будет называться "зеленой" ипотекой", — рассказал Швецов во вторник в кулуарах конференции "Ответственное финансирование как мощная сила позитивных преобразований".

"Такие проекты с активной стороны баланса кредитных организаций могут финансироваться, условно говоря, "зелеными" депозитами. То есть, человеку, который размещает депозит в банке, будет гарантироваться, что эквивалентная сумма будет инвестирована в соответствующие "зеленые" инструменты", — добавил Швецов.

Также по его словам, рабочая группа Минэкономразвития разрабатывает пакет стимулов со стороны государства по "зелёным" проектам. "То есть это будет не только рыночное ценообразование, где сам инвестор готов купить облигацию с чуть-чуть меньшей доходностью, но это субсидирование со стороны правительства отдельных проектов. Такая работа ведётся, буквально на этой неделе была рабочая группа, которая в целом утвердила скелет этих мер, и на ближайшее заседание уже карта будет утверждена", — отметил он.