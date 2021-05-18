МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В российских банках размещают средства с финансовыми активами от $1 миллиона около 41 тысяч граждан, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сегмента private banking, проведенное Frank RG. Водителям напомнили о "летних" штрафах до 500 тысяч рублей

Поясняется, что за последний год число таких россиян выросло на 10,8% — с 37 тысяч человек.

При этом число россиян с состоянием свыше $1 миллиона с учетом нефинансовых активов в России выше. Как рассчитали в Credit Suisse, по итогам 2020 года было зафиксировано свыше 297 тысяч долларовых миллионеров в стране.