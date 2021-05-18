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2021
https://1prime.ru/banks/20210518/833691705.html
Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России
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В российских банках размещают средства с финансовыми активами от $1 миллиона около 41 тысяч граждан, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сегмента private banking,... ПРАЙМ, 18.05.2021
миллианеры, вклады, россияне, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В российских банках размещают средства с финансовыми активами от $1 миллиона около 41 тысяч граждан, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сегмента private banking, проведенное Frank RG.
Поясняется, что за последний год число таких россиян выросло на 10,8% — с 37 тысяч человек.
При этом число россиян с состоянием свыше $1 миллиона с учетом нефинансовых активов в России выше. Как рассчитали в Credit Suisse, по итогам 2020 года было зафиксировано свыше 297 тысяч долларовых миллионеров в стране.