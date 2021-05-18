МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российским предприятиям потребуется до одного триллиона долларов кредитных средств, чтобы полностью исключить углеродный след, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф

Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России

"Мы оценивали объем кредитных ресурсов, которые мы оценивали до 1 триллиона долларов США на горизонте до 2030 года, который необходим предприятиям, чтобы полностью преодолеть углеродный след", — сказал он журналистам.

Глава Сбербанка добавил, что банк в настоящее время "очень плотно" работает с правительством для создания механизмов стимулирования и доступности "зеленых" кредитов, в том числе обсуждает инструменты субсидирования ставок таких ссуд.

"Сегодня мы докладывали, что хотим поучаствовать в создании системы углеродных квот. У нас был такой опыт, мы начинали эту работу в рамках Парижского соглашения, потом по известным причинам это все было остановлено. Сейчас мир опять идет к тому, что он подобного рода механизмы начинает выстраивать. Мы собираемся в них участвовать и помогать нашим клиентам, чтобы получать доступ к этим механизмам", — указал Греф.

В частности банк планирует участвовать в выстраивании системы мониторинга ESG-рисков, помогать конкретным предприятиям определять и преодолевать их, а также помогать финансировать трансформацию этих предприятий.