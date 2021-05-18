МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российским предприятиям потребуется до одного триллиона долларов кредитных средств, чтобы полностью исключить углеродный след, считает глава Сбербанка Герман Греф. Греф пояснил, как меняются ставки по кредитам и вкладам в России

"Мы оценивали объем кредитных ресурсов, которые мы оценивали до 1 триллиона долларов США на горизонте до 2030 года, который необходим предприятиям, чтобы полностью преодолеть углеродный след", — сказал он журналистам.

Глава Сбербанка добавил, что банк в настоящее время "очень плотно" работает с правительством для создания механизмов стимулирования и доступности "зеленых" кредитов, в том числе обсуждает инструменты субсидирования ставок таких ссуд.

"Сегодня мы докладывали, что хотим поучаствовать в создании системы углеродных квот. У нас был такой опыт, мы начинали эту работу в рамках Парижского соглашения, потом по известным причинам это все было остановлено. Сейчас мир опять идет к тому, что он подобного рода механизмы начинает выстраивать. Мы собираемся в них участвовать и помогать нашим клиентам, чтобы получать доступ к этим механизмам", — указал Греф.

В частности банк планирует участвовать в выстраивании системы мониторинга ESG-рисков, помогать конкретным предприятиям определять и преодолевать их, а также помогать финансировать трансформацию этих предприятий.