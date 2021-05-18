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2021
https://1prime.ru/banks/20210518/833693233.html
Банки в марте ввезли в Россию максимальный объем евро за год
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Банки РФ в марте ввезли в страну максимальный объем евро за год — на 997,7 миллиона долларов, следует из данных Банка России. При этом в целом они ввезли максимальный объем валюты... ПРАЙМ, 18.05.2021
евро, цб рф, банки, рынки, валюта, финансы, банки, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банки РФ в марте ввезли в страну максимальный объем евро за год — на 997,7 миллиона долларов, следует из данных Банка России.
При этом в целом они ввезли максимальный объем валюты с начала года — 1,7 миллиарда долларов, что больше результата февраля на 34,3%. Ввоз европейской валюты вырос на 41,8% за месяц, американской — на 26,8%, до 697,1 миллиона долларов.
В то же время в марте кредитные организации вывезли из России иностранной валюты на 282,1 миллиона долларов, в том числе американской валюты на 196,7 миллиона долларов, а европейской — на 82,9 миллиона.