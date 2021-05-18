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2021
https://1prime.ru/banks/20210518/833695640.html
Уровень доверия швейцарцев к банкам страны достиг максимума за 20 лет
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Более 75% жителей Швейцарии положительно или очень положительно относятся к банкам своей страны, это максимальный уровень доверия, зафиксированный за последние 20 лет,... ПРАЙМ, 18.05.2021
швейцария, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 18 мая — ПРАЙМ. Более 75% жителей Швейцарии положительно или очень положительно относятся к банкам своей страны, это максимальный уровень доверия, зафиксированный за последние 20 лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по инициативе Ассоциации швейцарских банкиров.
"75% швейцарцев описывают свое отношение к швейцарским банкам как положительное или очень положительное. Это новый рекорд: отношение швейцарцев к банкам в Швейцарии наиболее позитивное, чем когда-либо за последние 20 лет", — говорится в исследовании.
Отмечается, что 90% опрошенных положительно или очень положительно относятся к основному банку, в котором они обслуживаются.
Согласно опросу, в восприятии населения швейцарская кредитная организация ценится за надежность. Банки также считаются важными работодателями и, по мнению швейцарцев, надежны и экономически безопасны. Еще одним имиджевым драйвером стала кредитная программа COVID-19, которая оценивается почти исключительно как положительная и способствует положительной оценке банков, говорится в исследовании.
В опросе принял участие 1 001 гражданин Швейцарии с 13 января по 18 февраля 2021 года.