МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в апреле сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,22 миллиона ссуд, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй.

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В то же время в годовом выражении число займов выросло — на 84,6%. Столь существенный рост выдачи потребительских кредитов в апреле по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связан исключительно с последствиями "карантинных" мероприятий весны прошлого года, пояснили в компании.

Существенный рост выдачи потребительских кредитов в годовом выражении был отмечен во всех регионах страны. Самую серьезную динамику продемонстрировали Краснодарский край (+162,2%), Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129%), Санкт-Петербург (+109,5%) и Ставропольский край (+107,7%).

Наибольшее количество потребкредитов в российских регионах в апреле было выдано традиционно в Москве (65,8 тысячи единиц) и Московской области (57 тысяч единиц). Тройку лидеров замыкает Татарстан (44,8 тысячи единиц), на четвертом месте расположился Краснодарский край (44,7 тысячи единиц), на пятом — Башкирия (42,6 тысячи единиц).