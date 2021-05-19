МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк запустил новый сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц, говорится в сообщении кредитной организации. Греф анонсировал создание нового суперкомпьютера

"Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа", — говорится в сообщении. В банке РИА Новости прокомментировали, что это новый банковский продукт с особенной механикой, в том числе более низкими чеками и короткими сроками, для надежного сегмента зарплатных клиентов.

Отмечается, что получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей на карту на срок до одного месяца. Подать заявку можно в мобильном приложении, ее рассмотрение займет несколько минут, обещает банк.

Сбербанк пояснил агентству, что сумма в рублях к возврату через месяц рассчитывается исходя из годовой процентной ставки, как в потребительских кредитах, в диапазоне 12,9-19,9%. При этом, если зарплата приходит раньше и кредит будет погашен быстрее, чем через месяц, то переплата будет меньше.

"Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный сервис позволяет практически моментально получать доступ к "деньгам до зарплаты". При этом нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны", — прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.