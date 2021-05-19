МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) неопытным инвесторам-физлицам. Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт рассказал, куда вложить 50 тысяч рублей

Документ переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты, причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года. Отмечается, что Банк России сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.

Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляет таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключает договоры с не прошедшими тестирование физлицами или предлагает неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.

Если же это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то Банк России будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.

Одновременно перечень функций совета директоров Банка России дополняется установлением перечня цен, индексов и иных показателей, которые используются для расчета стоимости финансового инструмента и доходности по нему, либо для допуска такого инструмента к публичному обращению. Помимо этого, закон будет предоставлять возможность приобретения облигаций без срока погашения не только квалифицированным инвесторам-юрлицам, как сейчас, но и обладающих таким статусом физлицам. При этом номинальная стоимость такой вечной облигации не может быть менее 5 миллионов рублей, если меньший размер не установлен самим Банком России.

А бирже предоставляется право регистрировать облигации, которые допущены к торгам на ней и предназначены только для квалифицированных инвесторов, за исключением субординированных облигаций банков, а также структурных и вечных облигаций. Сейчас ценные бумаги для таких инвесторов регистрирует лишь Банк России, и они не допущены к публичному обращению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.