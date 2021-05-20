МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года сократили объем досрочного погашения ипотеки почти на четверть — до 512,5 миллиарда рублей, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Объем досрочных погашений ипотечных долгов в рублях в январе-марте по сравнению с четвертым кварталом прошлого года упал на 24,6%, а по сравнению с третьим кварталом — на 4,7%.

Год назад в первом квартале ситуация с погашениями оставалась стабильной: если в октябре-декабре 2019 года россияне раньше срока выплатили жилищных кредитов на 394,8 миллиарда рублей, то в первом квартале данная цифра незначительно выросла — до 396,5 миллиарда рублей.

Основным источником средств для погашения ипотечных кредитов в январе-марте текущего года по-прежнему оставались собственные средства заемщиков: из своих "карманов" россияне вернули в банки 455,5 миллиарда рублей, что меньше показателя за четвертый квартал на 21,2%. Кроме того, вдвое упал объем выплаченной за счет госсубсидий ипотеки — до 25,9 миллиарда рублей.

Также россияне стали менее активно перекредитовываться: за январь-март объем досрочно возвращенных ипотечных долгов за счет рефинансирования уменьшился на 22,2% — до 19,2 миллиарда рублей.

Досрочное погашение за счет прочих средств сократилось за квартал в 2,1 раза — до 8,3 миллиарда рублей, за счет полученных от реализации заложенного имущества средств — в 1,7 раза, до 3,5 миллиарда рублей.