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2021
https://1prime.ru/banks/20210520/833706564.html
Эксперт рассказал, что будет со ставками по ипотеке в России
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Российские банки в ближайшее время будут повышать ставки по ипотеке, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Банки весной активно... ПРАЙМ, 20.05.2021
новости, финансы, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские банки в ближайшее время будут повышать ставки по ипотеке, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
Банки весной активно снижали ставки по льготой ипотеке на жилье в новостройках.
"Тем не менее, в ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", — заявила Носова.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.
Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.