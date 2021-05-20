МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские банки в ближайшее время будут повышать ставки по ипотеке, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Россияне расхотели досрочно погашать ипотеку

"Тем не менее, в ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", — заявила Носова.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.

Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.