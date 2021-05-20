МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские банки в ближайшее время будут повышать ставки по ипотеке, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Ипотечное кредитование

Россияне расхотели досрочно погашать ипотеку

Банки весной активно снижали ставки по льготой ипотеке на жилье в новостройках.

"Тем не менее, в ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", — заявила Носова.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.

Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.