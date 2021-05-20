МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские банки пока что не спешат выдавать клиентам кредиты до зарплаты, для таких целей рекомендуют использовать кредитную карту с беспроцентным периодом кредитования, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

В среду Сбербанк запустил сервис для выдачи займов до зарплаты в размере до 30 тысяч рублей на срок максимум один месяц со ставкой в диапазоне 12,9-19,9% годовых.

"Новикомбанк в ближайшей перспективе не планирует вводить подобные продукты в свою кредитную линейку. Удовлетворить потребность клиента в кредите "до зарплаты" вполне успешно может кредитная карта с беспроцентным периодом кредитования", — сказала директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

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Альтернативу дорогим микрозаймам предлагают россиянам в "Почта банке": до зарплаты или пенсии можно беспроцентно занять до 10 тысяч рублей. В Промсвязьбанке клиенты могут оформить экспресс-кредит до 100 тысяч рублей на срок до 1 года.

Клиенты Альфа-банка, которые получают зарплату на карту банка, могут получить заработанные средства раньше положенного срока, однако после бесплатного периода придется заплатить комиссию. "Это эмпатический подход к потребности клиента: человеку всегда приятнее тратить свое", — пояснил руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления банка Майкл Тач.