МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ/. Российские банки активно снижают ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках, чтобы извлечь дополнительный процентный доход, привлечь качественных клиентов и нарастить выдачи до предполагаемого окончания программы 1 июля, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты.

Эксперт рассказал, что будет со ставками по ипотеке в России

В мае ставки по льготной ипотеке снизили сразу четыре банка ВТБ, ПСБ, "Росбанк Дом" и банк "Дом.РФ". Средняя ставка в них составляет от 5,3% до 5,99%. В апреле условия по этой программе улучшили в Сбербанке, Газпромбанке, "Уралсибе", "Открытии", ставка – от 5,55% до 6,05%. МКБ снизил ставку в конце марта до 5,75%. Ниже рекомендованной в 6,5% ставка — в Новикомбанке, РНКБ, банке "Ак Барс" (от 5,5% до 5,85%).

"Банки пока не стремятся повышать процентные ставки по ипотеке вслед за изменением ключевой, в том числе из-за снижения рентабельности, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Ипотека все еще остается самым низкорисковым кредитным продуктом, при этом несмотря на небольшую маржу, банки выигрывают за счет эффекта масштаба", — отметила она.

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Она добавила, что хоть решение о завершении или продлении госпрограммы еще не принято, высока вероятность ее сворачивания или существенного сокращения на фоне активного роста цен на недвижимость. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отметил, что размер субсидии в рамках льготной программы зависит от уровня ключевой ставки – чем она выше, тем больше размер возмещения.

"Поскольку конкуренция на ипотечном рынке сегодня высока, многие крупные банки решили отказаться от дополнительной маржи и стимулировать спрос на продукт за счет более низкой ставки. Вероятно, ожидаемый банками дополнительный прирост процентного дохода перекрывает недополученное возмещение из-за снижения ставки", — заметил эксперт.