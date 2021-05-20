МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) наложила штраф в размере 371 миллиона евро на несколько инвестиционных банков за картельный сговор в торговле европейскими гособлигациями, говорится в сообщении ЕК. Чистая прибыль Bank of America в первом квартале выросла более чем вдвое

"Еврокомиссия обнаружила, что Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (сейчас Nat West), UBS, Uniсredit и West LB (сейчас Portigon) нарушили антимонопольные правила ЕС из-за участия группы трейдеров в картеле на первичном и вторичном рынках европейских гособлигаций", — говорится в сообщении.

ЕК считает, что с 2007 по 2011 годы эти трейдеры поддерживали регулярные контакты друг с другом, в ходе которых обменивались конфиденциальной коммерческой информацией, информировали друг друга о своих ценах и объемах, предлагаемых в преддверии аукционов гособлигаций, а также о ценах, показываемых их клиентам или рынку в целом.

Отмечается, что штрафы на общую сумму 371 миллион евро заплатят Nomura, UBS и Uniсredit. Банк Nat West не оштрафован, поскольку он раскрыл Еврокомиссии информацию о картеле. Bank of America и Natixis также не оштрафованы, потому что для них прошли сроки давности наложения штрафов. Portigon, юридический и экономический правопреемник West LB, получил нулевой штраф, поскольку за последний финансовый год у него не было нетто-оборота, от которого можно установить штраф.

"Наше решение в отношении Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, Uniсredit и West LB — четкий сигнал о том, что ЕК не потерпит никакого сговора. Недопустимо, чтобы в разгар финансового кризиса, когда многие финансовые учреждения приходилось спасать за счет государственного финансирования, эти инвестиционные банки вступали в сговор на этом рынке за счет государств-членов ЕС", — прокомментировала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.