2021-05-21T02:51:51+03:00
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2021-05-21T02:51:51+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210521/833717686.html
Банк России увидел угрозу при идентификации банковских клиентов по видео
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Если российским банкам разрешить привлекать новых клиентов по видеосвязи, то этой ситуацией смогут воспользоваться мошенники, пишет РБК со ссылкой на Банк России. По мнению... ПРАЙМ, 21.05.2021
мошенничество, банки, россия, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Если российским банкам разрешить привлекать новых клиентов по видеосвязи, то этой ситуацией смогут воспользоваться мошенники, пишет РБК со ссылкой на Банк России.
По мнению регулятора, преступники будут создавать "дипфейки" и подделывать паспорта россиян.
По мнению участников рынка финансовых услуг, эти риски можно нивелировать.
"Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски", — пишет издание.
В числе этих рисков:
- подделка паспорта,
- применение технологии DeepFake (подмена изображения человека),
- использование профессионального грима.
"Источник в одном из крупных банков, который участвовал в пилоте НСФР в "регуляторной песочнице" ЦБ, говорит, что описанные риски реальны, "поэтому пилот не взлетел", — пишет РБК.
При этом начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова в беседе с изданием отметила, что уже подготовлены меры по минимизации таких рисков. В целом идентификацию по видео "планируется использовать в регионах удаленной доступности, где нет отделений кредитных организаций".