МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Если российским банкам разрешить привлекать новых клиентов по видеосвязи, то этой ситуацией смогут воспользоваться мошенники, пишет РБК со ссылкой на Банк России. МВД меняет ряд правил по пребыванию иностранцев в России

По мнению регулятора, преступники будут создавать "дипфейки" и подделывать паспорта россиян.

По мнению участников рынка финансовых услуг, эти риски можно нивелировать.

"Использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым банковским клиентам влечет существенные риски", — пишет издание.

В числе этих рисков:

подделка паспорта,



применение технологии DeepFake (подмена изображения человека),

использование профессионального грима.



"Источник в одном из крупных банков, который участвовал в пилоте НСФР в "регуляторной песочнице" ЦБ, говорит, что описанные риски реальны, "поэтому пилот не взлетел", — пишет РБК.

При этом начальник департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмила Соколова в беседе с изданием отметила, что уже подготовлены меры по минимизации таких рисков. В целом идентификацию по видео "планируется использовать в регионах удаленной доступности, где нет отделений кредитных организаций".