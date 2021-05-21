МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Количество выданных новых кредитных карт в РФ в апреле составило 1,04 миллиона штук, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Четверть россиян берут кредитки по совету друзей

По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2021 года было выдано 1,04 миллиона новых кредитных карт, что на 5,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2021 года – 1,1 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2021 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 163,9% (в апреле 2020 года – 0,39 миллиона единиц). Столь существенный рост выдачи новых кредитных карт связан исключительно с последствиями ограничений по коронавирусу весны прошлого года, когда выдача кредиток упала наиболее сильно, отмечает НБКИ.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в Москве (67,8 тысячи штук), Московской области (54,4 тысячи штук), Санкт-Петербурге (39,8 тысячи штук), Краснодарском крае (39 тысячи штук) и Башкирии (34 тысячи штук). Банки разрешат снимать деньги с чужой карты

Некоторое сокращение выдачи новых кредитных карт в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Ставропольский (-14,7%) и Краснодарский (-12,1%) края, Ростовская область (-10,9%), а также Приморский (-9,2%) и Хабаровский (-8,9%) края.

"В сегменте кредитных карт банки, в целом, по-прежнему придерживаются достаточно консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. Хотя в 2021 году выдача кредитных карт восстанавливается достаточно хорошими темпами, превышающими прошлогодние показатели, в апреле по сравнению с мартом было зафиксировано ее снижение", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.