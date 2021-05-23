МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россиянам, которые решили поехать в открывшиеся после локдауна страны, лучше всего брать с собой банковскую карту, которая привязана к валюте страны, это позволит сэкономить деньги на конвертации, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт объяснил, есть ли риск кражи, если третьи лица узнают номер карты

"В путешествие с собой лучше всего брать карту, которую можно привязать к валюте страны. Оплата (списание) в таком случае пройдет сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций", — сказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольга Козлова.

По ее словам, при оплате покупок обычной рублёвой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может случиться двойная конвертация: если валюта расчётов банка с платёжной системой — доллар, то платёжная система переведёт стоимость покупки в национальной валюте сначала в доллары, а потом кредитная организация переведёт полученные доллары в рубли по своему курсу.

Аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев согласен с коллегой и считает, что перед поездкой за рубеж лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, в этом случае удастся не потерять свои сбережения на конвертации, поскольку сумма спишется в валюте. "Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты", — пояснил он. Четверть россиян берут кредитки по совету друзей

Помимо всего прочего, в банке "Русский стандарт" рекомендуют россиянам пользоваться предоплаченными банковскими картами: для получения такой карты не требуется предъявление каких-либо документов, заполнение анкет и ожидание ответа от банка. "Возьмите с собой специальную предоплаченную карту, которая позволит без труда расплачиваться в местных магазинчиках, кафе и барах, покупать сувениры и посещать достопримечательности", — добавили в кредитной организации.

Ранее в мае сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами мира — Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Авиасообщение со всеми указанными государствами восстанавливается с 25 мая 2021 года.