МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Несмотря на продолжение пандемии коронавируса российский банковский сектор в начале 2021 года показал очень высокую прибыльность. Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков до налогооблажения в первом квартале составила 679 миллиардов рублей, что стало максимумом по квартальному объему прибыли за всю историю. Для сравнения предыдущий рекорд был в первом квартале 2020 года и составил 612 миллиардов рублей, таким образом, рекорд был обновлен с существенной прибавкой. Рейтинг крупнейших банков по активам на 1 февраля 2020 года

Стоит отметить, что не только в начале 2021 года прибыль оказалась на высоком уровне, но и почти весь 2020 год банки получали очень высокую прибыль. В частности, в четвертом и третьем кварталах прибыль была на уровне 590 миллиардов рублей, и лишь во втором квартала, на который пришелся основной удар коронавируса, банки заработали только 175 миллиардов рублей.

На фоне высокой прибыльности прибыль банков на скользящем 12 месячном отрезке вновь преодолела уровень 2 триллиона рублей. Для сравнения уровень в 2 триллиона рублей на скользящем 12 месячном отрезке еще отмечался в истории лишь 3 раза, на 1 января и апреля 2020 года и на 1 марта 2021 года.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокая прибыльность последних месяцев связана со стабилизацией процентных доходов, а также с ростом комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики. Также большую роль в росте прибыли сыграл процесс расформирования резервов. Однако во втором квартале прибыльность банковского сектора может снизиться из-за роста резервов на возможные потери после окончания льготного периода на время острой фазы коронакризиса.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев немного снизилась, но продолжает находиться на достаточно хорошем уровне. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 апреля 2021 года рентабельность активов банковского сектора составила 1,88% против 2,16% на 1 апреля 2020 года. Для сравнения, локальный максимум по рентабельности активов был в далеком 2012 году — 2,34% (на 1 декабря), а локальный минимум 0,04% на 1 октября 2015 года. Таким образом, в целом рентабельности активов хоть и снизилась, но находится на достаточно хорошем уровне. При этом рентабельность капитала на 1 апреля составила 18% против 19,5% на 1 апреля 2020 года. Небольшое снижение рентабельности связано с более высокими темпами роста активов и капитала.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 апреля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 апреля 2021 года (они контролируют более 99% все х активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 апреля прибыль получили 179 банков или 89,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2019 и 2020 года прибыльных банков было 88% и 82% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков начале 2021 году немного выросла и находится на достаточно высоком уровне. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 апреля

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных кредитных организаций колебалась в пределах 6 процентных пунктов (от 86% до 92%). При этом наибольшей долей прибыльных банков (92%) характеризовались банки из ТОП-50. Среди банков с 51 по 100 места доля прибыльных банков составила 86%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп — с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 90% у каждой из групп. Таким образом, доля прибыльных банков среди разных размерных групп банков была почти на одном уровне.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 апреля 2021 года, стал Сбербанк. Объем прибыли за озвученный период составил 1,05 триллиона рублей. Для сравнения, прибыль всего банковского сектора в 2017 году составила менее 800 миллиардов рублей, а в 2016 — 930 миллиардов рублей. При этом по отношению к результату на 1 апреля 2020 года прибыль лидера банковского сектора на скользящем отрезке 12 месяцев снизилась на 51 миллиард рублей или на 4,6%.

Второй по размеру активов Банк ВТБ также стал вторым по прибыли, а объем его прибыли за последние 12 месяцев составил 113 миллиардов рублей. Прибыль Банка ВТБ относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 апреля 2020 года снизилась на 26% или на 39 миллиардов рублей. Банк ФК Открытие стал третьим по абсолютному размеру прибыли, с финансовым результатом в 110 миллиардов рублей. Таким образом, суммарно первая тройка самых прибыльных банков заработала порядка 1,3 триллиона рублей, что составляет чуть более 60% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

В целом же в рейтинге присутствуют 22 кредитных организации, прибыль до налогообложения которых превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2020 года было 23 банка которые смогли заработать более 10 миллиардов рублей. Еще 55 банков в текущем рейтинге смогли преодолеть уровень в 1 миллиард прибыли, против 71 банка на 1 апреля 2020 года. Снижение количества банков с высокой прибылью, при относительно высокой прибыльности банковского сектора в целом, свидетельствует о хорошей прибыли у отдельных крупных банков, тогда как многие средние и небольшие банки столкнулись со снижением прибыли.

Рентабельность снизилась у большинства банков

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 апреля 2021 года составила 1,28%. Для сравнения на 1 апреля 2020 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,76%. Таким образом, значительное снижение медианной рентабельности также подтверждает гипотезу снижения прибыльности у средних и небольших банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 апреля 2021 года, по сравнению результатом на 1 апреля 2020 года, приростом рентабельности характеризовался 81 банк (40,5%). При этом среди лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаще. В ТОП-50 самых рентабельных банков 28 характеризовались приростом рентабельности (56%), ТОП-100 — 47 кредитных организаций показали рост рентабельности. Тогда как у банков с 101 по 200 места прирост рентабельности наблюдался лишь у 34 кредитных организаций.

В начале 2021 года наибольшая рентабельность была у частных банков

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в начале 2021 году.

Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 1,93%. В свою очередь у банков с государственным участием рентабельность активов была очень близкой (1,90%), но все же уступала результату частных банков. При этом наименьшую рентабельность активов в текущем рейтинге зафиксирована у банков с иностранным участием — 1,6%. Таким образом, в начале 2021 года частные банки и банки с государственным участием показали почти одинаковый результат, а иностранные банки отстали, но не очень сильно.

Лидером в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Мобильная карта, рентабельность активов которой с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года составила 72%. Второе место по рентабельности активов в текущем рейтинге занимает банк МБА-МОСКВА, с рентабельностью активов в 30%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк, НКО ЮМани, Тольяттихимбанк и РНКО Платежный Центр, которые в том же порядке заняли с 3-о по 6-е места в рейтинге, а рентабельность их активов была в диапазоне 18%-12%. Стоит отметить, что НКО Мобильная карта, НКО ЮМани и КИВИ Банк были в числе лидеров и на 1 апреля 2020 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокая рентабельность этих кредитных организаций связана со специфической бизнес-моделью, обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее низкую рентабельность активов в начале 2021 года продемонстрировал БАЛТИНВЕСТБАНК, рентабельность его активов была отрицательной и составила —7%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли РГС Банк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила —5,2% и —4,5% соответственно. На четвертом месте расположился Банк БЖФ, с результатом — -3,6%, Газэнергобанк замыкает пятерку (-2,3%). Таким образом, три из пяти наиболее убыточных банков — это находящиеся на санации банки.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 апреля 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 3,1%, что существенно выше среднего. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ продемонстрировал рентабельность активов на уровне 0,7%. Стоит отметить, что рентабельность активов Сбербанка и Банка ВТБ относительно их же результата в начале года выросла на 0,1 и 0,2 процентных пункта соответственно. Наибольшей рентабельностью активов, из ТОП-10 по размеру активов, характеризовался Банк ТРАСТ (3,9%). Тогда как относительно слабый результат среди десяти крупнейших банков был у Россельхозбанка (0,2%).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, банковский сектор может продолжить демонстрировать хорошую прибыльность в ближайшие месяцы. Поддержку прибыли оказывает стабилизация процентных доходов, рост комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики, а также частичное расформирование резервов. Без сильных потрясений в 2021 году у многих крупных банков следует ждать рекордов по объему прибыли и хороших результатов по рентабельности.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 апреля 2021 года в PDF-формате >>