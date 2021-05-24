МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти России рассматривают допуск к госудаоственным деньгам маленьких, но надёжных банков, пишет "Парламентская газета". Зачем Америка "топит" доллар и разгоняет инфляцию

Введение в стране обязательного кредитного рейтинга позволит государственным предприятиям размещать свои свободные средства не только в крупных банках, но и на счетах стабильных кредитных организаций в регионах.

"Это повысит конкуренцию на финансовом рынке, результатом чего может стать снижение процентных ставок и улучшение условий займов, в том числе при предоставлении инвестиционных кредитов", — пишет издание.

Соответствующий законопроект нижняя палата парламента намерена рассмотреть во втором чтении в июне.

Основным критерием для размещения в банках средств госкомпаний либо пенсионных накоплений сейчас в России выступает величина собственного капитала кредитной организации. Законодатели считают, что такой подход гарантирует размещение госденег крупным банкам и отсекает даже тех региональных конкурентов, кто имеет хорошую репутацию.

Один из авторов проекта закона, председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков называет такие критерии отбора банков необъективными.

"Собственный капитал банка может быть большим, а сам банк недееспособный. Например, в процессе санации был банк, который входил в пятёрку крупнейших в России. Рейтинговые агентства знали его ситуацию и могли оценить критично, а исходя из этого там не могли бы размещаться государственные средства", — пояснил он.

"В действующем законодательстве предусмотрены различные подходы к допуску кредитных организаций к отдельным операциям и размещению государственных и квази-госсредств. Зачастую установленные требования основаны на размере капитала и других не всегда объективных критериях, и бывают сильно завышены", — отметил в свою очередь его коллега, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.