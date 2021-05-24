МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады мая выросла до 4,944% с 4,934% в первой декаде, следует из материалов Банка России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%. А достигнутый в текущем месяце результат — рекордный по величине с прошлого июня.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк и Россельхозбанк.