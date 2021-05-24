МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле текущего года нарастили чистую прибыль в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 202 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 миллиарда рублей, что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 миллиардов рублей и 22,7%)", — сказано в документе.

Отмечается, что количество прибыльных банков по итогам апреля снизилось до 221 кредитных организации с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.