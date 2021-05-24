2021-05-24T20:26:20+03:00
2021-05-24T20:26:20+03:00
2021-05-24T20:26:20+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210524/833741945.html
Российские банки в апреле существенно нарастили чистую прибыль
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские банки в апреле текущего года нарастили чистую прибыль в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 202 миллиардов рублей, говорится в... ПРАЙМ, 24.05.2021
банки, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83249/16/832491609.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83249/16/832491609.jpg
https://1prime.ru/images/83249/16/832491608.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83249/16/832491608.jpg
https://1prime.ru/images/83249/15/832491596.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83249/15/832491596.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские банки в апреле текущего года нарастили чистую прибыль в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 202 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.
"Чистая прибыль сектора за апрель составила 202 миллиарда рублей, что соответствует аннуализированной возвратности на капитал – 22% (в марте – 205 миллиардов рублей и 22,7%)", — сказано в документе.
Отмечается, что количество прибыльных банков по итогам апреля снизилось до 221 кредитных организации с 248, но при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.