МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в РФ в апреле снова показало пиковый темп роста, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора. Аналитик объяснил, почему ипотечные квартиры скоро хлынут на рынок

"Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября-декабря", — сказано в сообщении.

Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 миллиарда рублей против 135 миллиардов рублей), однако в условиях незначительного роста выдач "рыночной" ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте, указал ЦБ.

Всего на 1 мая в рамках "Программы 6,5" выдано кредитов на сумму свыше 1,4 триллиона рублей, отметил регулятор.