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2021
https://1prime.ru/banks/20210524/833742009.html
Банк России сообщил о пиковом темпе роста ипотечного кредитования
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Ипотечное кредитование в РФ в апреле снова показало пиковый темп роста, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора. "Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп... ПРАЙМ, 24.05.2021
ипотека, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в РФ в апреле снова показало пиковый темп роста, следует из обзора ЦБ по развитию банковского сектора.
"Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября-декабря", — сказано в сообщении.
Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 миллиарда рублей против 135 миллиардов рублей), однако в условиях незначительного роста выдач "рыночной" ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте, указал ЦБ.
Всего на 1 мая в рамках "Программы 6,5" выдано кредитов на сумму свыше 1,4 триллиона рублей, отметил регулятор.